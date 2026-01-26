Arbitro assicurativo? Senza un sistema di giustizia efficiente o delle sanzioni vere non se ne esce

L’introduzione dell’arbitro assicurativo, entrata in vigore a metà gennaio e accolta con entusiasmo dalla comunità finanziaria, rappresenta un passo importante nel settore. Tuttavia, senza un sistema di giustizia efficace e sanzioni reali, la sua efficacia potrebbe risultare limitata. È fondamentale valutare attentamente le reali capacità di questa misura nel garantire trasparenza e correttezza nelle controversie assicurative.

L' arbitro assicurativo entrato in vigore a metà gennaio e salutato con tripudio dalla comunità finanziaria rischia di essere l'ennesimo pannicello caldo. Anzi, peggio, rischia di essere l'ennesima virata al ribasso di un Paese che non riesce a stare al passo con le necessità dei cittadini in tema di sanità, scuola o, appunto, giustizia, che sono al collasso. La pensa così Marco Bona, avvocato torinese esperto di responsabilità civile e risarcimento danni. Senza contare una serie di dettagli da tenere in attenta considerazione. Innanzitutto le tempistiche: è tutto da dimostrare che l' esito delle controversie sarà raggiunto entro 180 giorni.

