Arbitro assicurativo come funziona il nuovo sistema per fare ricorso contro le compagnie senza andare in tribunale

Dal 15 gennaio 2026, entra in vigore l'arbitro assicurativo gestito da Ivass, un sistema che permette di ricorrere contro le compagnie assicurative in modo semplice e veloce. Questa procedura alternativa al tribunale offre la possibilità di contestare polizze, risarcimenti e RC auto senza costi elevati o assistenza legale, semplificando le dispute e favorendo una risoluzione più efficace delle controversie assicurative.

Giovedì 15 gennaio debutta l’Arbitro Assicurativo: una tutela più veloce per gli assicurati. Ma sarà davvero possibile per un collegio di 7 avvocati gestire rapidamente oltre 35.000 reclami ricevuti dall’IVASS ogni anno, di cui più di 20.000 riguardano l’RC Auto x.com

