Arbitro assicurativo operativo dal 15 gennaio | ricorsi online contro le compagnie senza tribunale Ivass prevede un boom di controversie

Dal 15 gennaio entra in funzione l'Arbitro assicurativo, un nuovo strumento per la risoluzione delle controversie tra cittadini e compagnie assicurative. Gestito dall’IVASS, consente di presentare ricorsi online, evitando il ricorso ai tribunali. Questa innovazione mira a semplificare e velocizzare le pratiche di risoluzione delle dispute nel settore assicurativo, prevedendo un possibile aumento delle controversie gestite attraverso questa piattaforma.

L'Arbitro assicurativo diventa operativo il 15 gennaio. Si tratta del nuovo organismo italiano che gestisce le controversie tra cittadini e compagnie assicurative senza ricorrere alla giustizia ordinaria.

