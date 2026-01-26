Apple lancia il nuovo AirTag più autonomia e raggio d’azione

Apple presenta il nuovo AirTag, migliorato con maggiore autonomia e un raggio d’azione più ampio. Dopo diversi anni dal lancio iniziale, questo aggiornamento tecnico permette di localizzare gli oggetti con maggiore precisione, mantenendo il design compatto e elegante che caratterizza il prodotto. L’innovazione si concentra sull’efficienza e sulla praticità, offrendo agli utenti uno strumento affidabile senza alterare l’aspetto estetico originale dell’AirTag.

(Adnkronos) – A distanza di anni dal debutto, il localizzatore di Apple riceve un aggiornamento tecnico che ne potenzia le capacità di ricerca senza snaturarne il design originale. Il cuore del nuovo AirTag è rappresentato dal chip Ultra Wideband di seconda generazione, lo stesso che equipaggia l'attuale linea iPhone 17, che garantisce una precisione millimetrica.

