Apple lancia il nuovo AirTag più autonomia e raggio d’azione
Apple presenta il nuovo AirTag, migliorato con maggiore autonomia e un raggio d’azione più ampio. Dopo diversi anni dal lancio iniziale, questo aggiornamento tecnico permette di localizzare gli oggetti con maggiore precisione, mantenendo il design compatto e elegante che caratterizza il prodotto. L’innovazione si concentra sull’efficienza e sulla praticità, offrendo agli utenti uno strumento affidabile senza alterare l’aspetto estetico originale dell’AirTag.
(Adnkronos) – A distanza di anni dal debutto, il localizzatore di Apple riceve un aggiornamento tecnico che ne potenzia le capacità di ricerca senza snaturarne il design originale. Il cuore del nuovo AirTag è rappresentato dal chip Ultra Wideband di seconda generazione, lo stesso che equipaggia l’attuale linea iPhone 17, che garantisce una precisione millimetrica. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Approfondimenti su apple lancia
Nuovo Apple AirTag: raggio di connettività più ampio e maggiore rintracciabilità
Apple presenta il nuovo AirTag: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova generazione
Apple presenta la nuova generazione di AirTag, il dispositivo di tracciamento utilizzato per localizzare oggetti smarriti.
Apple Airtag | Amazon Basics Aero Tag #apple #airtag #aerotag
Ultime notizie su apple lancia
Argomenti discussi: Nomad lancia il cinturino ibrido in titanio per Apple Watch nel nuovo colore Icy Blue Glow.; Trapelate le date di uscita dell'iPhone Fold 2026: il primo pieghevole; Apple lancia iPhone 5s e 5C; Dalla SEO alla GEO: come l’AI sta cambiando la ricerca online. Zambello di Nur: Oggi serve una strategia ibrida.
Apple lancia il nuovo AirTag, più autonomia e raggio d'azioneLa nuova generazione del tracker introduce il chip Ultra Wideband di seconda generazione e un altoparlante potenziato per facilitare il ritrovamento degli oggetti smarriti in contesti quotidiani ... adnkronos.com
Apple lancia il nuovo AirTag di seconda generazione: più potente, stesso prezzoIl nuovo AirTag è ufficiale e promette di essere ancora più affidabile del modello di prima generazione. msn.com
L’ultima cosa che mi ha detto: Apple TV lancia il trailer della seconda stagione Basata sul romanzo The First Time I Saw Him di Laura Dave, il nuovo capitolo della serie con Jennifer Garner e Nikolaj Coster-Waldau debutterà il 20 febbraio... - facebook.com facebook
Apple lancia sconti fino a 1.000 yuan in Cina per il Capodanno Lunare. Valido dal 24 al 27 gennaio su iPhone, Mac, iPad e accessori. Promozione con metodi di pagamento selezionati. #apple #cina #capodannolunare x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.