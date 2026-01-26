Antonio Conte e la domanda poco gradita | Ma questa è assurda scusatemi

Dopo la partita contro la Juventus, Antonio Conte ha commentato la sconfitta durante un'intervista a SKY. Le sue parole hanno attirato l'attenzione, soprattutto per alcune affermazioni che hanno suscitato sorpresa tra i presenti. In questa breve analisi, si esamineranno le dichiarazioni dell’allenatore e il contesto in cui sono state rilasciate, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di quanto accaduto in campo e delle sue reazioni.

Al termine della partita contro la Juventus, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SKY in cui ha parlato della sconfitta e di quanto successo in campo. Non è mancato un momento di tensione per via di una domanda: “Ma questa è una domanda assurda, scusatemi eh”. “Mancano ancora 16 partite e ci sono tanti obiettivi da poter centrare, come la zona Champions, l’Europa League o la Conference. O puoi anche restare fuori dall’Europa. Se scendi dalla barca rischi di restare fuori da tutto”. La risposta di Conte c’è stata dopo che il giornalista SKY ha chiesto se il Napoli sia ancora in lotta per lo Scudetto guardando la nuova classifica e la situazione infortunati.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Conte, sfogo durissimo: “Domanda assurda, navighiamo tra onde alte”. E sul VAR tuona: “Spero sia onestà”Dopo la partita tra Juventus e Napoli, terminata con il risultato di 3-0, Antonio Conte ha espresso il suo disappunto ai microfoni di Sky Sport.

Hojlund incanta Napoli! I segnali di una crescita plasmata da Antonio Conte in questa stagioneRasmus Hojlund sta dimostrando un miglioramento significativo nel Napoli, grazie anche alla guida di Antonio Conte.

