Dopo la partita tra Juventus e Napoli, terminata con il risultato di 3-0, Antonio Conte ha espresso il suo disappunto ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico si è soffermato su alcune decisioni arbitrali, definendole “domande assurde” e sottolineando l'importanza dell’onestà nel VAR. Il suo intervento ha riflettuto la sua posizione critica nei confronti delle scelte arbitrali e della gestione delle partite.

LO SFOGO DI CONTE. Al termine di Juventus-Napoli (3-0), Antonio Conte si è presentato ai microfoni di Sky Sport visibilmente contrariato. Il tecnico ha definito "assurda" la domanda sulle residue speranze Scudetto (ora a -9 dall'Inter), sottolineando l'emergenza infortuni surreale ("Ho fatto entrare Giovane che non si è mai allenato"). Durissimo l'attacco sul fronte arbitrale per il rigore negato su Hojlund: Conte ha invocato "onestà e calcio pulito", lanciando una frecciata all'arbitro Mariani e all'uso del VAR. La metafora della serata: "Navighiamo in mare aperto con onde altissime, ma io non scendo dalla barca".

© Napolissimo.it - Conte, sfogo durissimo: “Domanda assurda, navighiamo tra onde alte”. E sul VAR tuona: “Spero sia onestà”

Corriere dello Sport: “Napoli si ferma sul più bello: Conte tra Var, rimpianti e sfida all’Inter”Il Napoli interrompe la serie di vittorie consecutive, fermandosi in una fase di grande forma.

