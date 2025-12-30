Hojlund incanta Napoli! I segnali di una crescita plasmata da Antonio Conte in questa stagione
Rasmus Hojlund sta dimostrando un miglioramento significativo nel Napoli, grazie anche alla guida di Antonio Conte. La sua crescita atletica e tecnica si riflette nelle recenti prestazioni, suscitando entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori. Questa fase della stagione evidenzia un percorso di sviluppo che potrebbe consolidare il ruolo dell’attaccante nel progetto azzurro, contribuendo alla continuità e alla competitività della squadra.
Rasmus Hojlund sta incantando completamente Napoli. I meriti dietro questa grande crescita dell’attaccante Nel suo caratteristico stile corale e teatrale, sul Corriere dello Sport Mimmo Carratelli mette in scena l’entusiasmo travolgente dei tifosi napoletani per Rasmus Hojlund. Ambientato “allo chalet di Peppino cameriere a Mergellina”, l’articolo è un susseguirsi di voci e personaggi pittoreschi che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
