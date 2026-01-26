Antisemitismo Delrio | Dibattito partito molto male mio dovere mantenere il punto

Il dibattito sul ddl contro l’antisemitismo ha suscitato divisioni all’interno del Partito Democratico. Graziano Delrio, senatore del Pd, ha sottolineato l’importanza di mantenere un punto di vista saldo, evidenziando come le opinioni diverse siano tutte legittime. Durante il convegno a Palazzo Giustiniani, ha evidenziato la necessità di affrontare con serietà e rispetto questa delicata questione, ritenendo fondamentale un dialogo costruttivo.

“Sul Ddl Antisemitismo frattura nel Pd ricomposta? Le diverse vedute nel Pd sono tutte legittime “, così il senatore del Partito Democratico Graziano Delrio a margine del convegno di Palazzo Giustiniani ‘Antisemitismo, una tragedia che non finisce. Quando la storia riaffiora e interroga il presente’. “C’è chi pensa non sia giusto legiferare, chi pensa sia giusto legiferare sul discorso d’odio e chi pensa sia giusto legiferare sull’antisemitismo – ha proseguito Delrio – Purtroppo, il dibattito è partito male, molto male. Io rispetto i colleghi che la pensano diversamente ma penso sia mio dovere mantenere il punto su questa misura”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il dibattito sull'antisemitismo e il ruolo del Pd evidenzia divisioni interne e criticità crescenti.

