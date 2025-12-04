**Antisemitismo | Boccia ' ddl Delrio sua iniziativa non è posizione Gruppo e partito' **

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - “Il Gruppo del Pd al Senato non ha presentato alcun disegno di legge in materia di antisemitismo. Il senatore Delrio ha depositato, a titolo personale, il ddl 'Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo' che non rappresenta la posizione del Gruppo né quella del partito”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Antisemitismo: Boccia, 'ddl Delrio sua iniziativa, non è posizione Gruppo e partito'**

News recenti che potrebbero piacerti

Diego Fusaro. . DIEGO FUSARO: La UE boccia le caldaie italiane! __________ Sostieni il sapere libero -> http://www.filosofico.net/sosteneteci - facebook.com Vai su Facebook

**Antisemitismo: Boccia, 'ddl Delrio sua iniziativa, non è posizione Gruppo e partito'** - “Il Gruppo del Pd al Senato non ha presentato alcun disegno di legge in materia di antisemitismo. lanuovasardegna.it scrive

“Una legge contro l'antisemitismo non riguarda gli ebrei, ma tutti noi”. Parla Delrio (Pd) - “Questi episodi sempre più frequenti sono paradigmatici di una democrazia impoverita”, dice il senatore dem, autore di un ddl per contrastare l’antisemitismo online. Segnala ilfoglio.it

Antisemitismo in classe e sul web, il dato shock: “Il 75% degli ebrei nasconde i propri simboli”, Delrio presenta DDL per arginare l’odio - Partendo dai recenti scontri di Bologna e dall'allarmante aumento dell'antisemitismo in Italia, il senatore Delrio presenta un DDL mirato a contrastare il linguaggio d'odio online e nelle aule. Lo riporta orizzontescuola.it

Mo: Sinistra per Israele, bene ddl Delrio per contrastare antisemitismo - "Anche in Italia si sono espansi a macchia d'olio episodi di antisemitismo e di odio antiebraico, inoculando nelle vene della società tossine e veleni che inquinano e ammor ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Mo: Delrio, 'inaccettabili violenze antisemite, presentato Ddl contro questi fenomeni' - "Ringraziamo le forze dell’ordine, i cittadini, il sindaco e il ministro dell’Interno per avere mostrato ancora una volta la forza di Bologna di fronte a violenze inaccettab ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

M5S attacca: “Ddl della Lega equipara critiche a Israele all’antisemitismo. Scandaloso bavaglio” - È quanto prevede un ddl presentato dal capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo e incardinato in commissione ... Secondo repubblica.it