Antisemiti senza più tabù

Un amico colto e ironico, appassionato lettore e sostenitore di valori democratici, si dichiara ancora convinto che certi pregiudizi antisemiti, purtroppo, trovino spazio anche oggi, spesso senza più i vecchi tabù. In un contesto di crescente consapevolezza, è importante riflettere sulle radici di questi sentimenti e promuovere un dialogo aperto e rispettoso.

“Per la nostra libertà. A testa alta con gli ebrei”: un momento della manifestazione contro l’antisemitismo il 30 ottobre scorso a Roma (foto Ansa) Dopo il 7 ottobre, qualcosa è cambiato nel ceto medio riflessivo e nella sinistra: chi pensa e dice cose antisemite non è più un alieno infrequentabile. Diario di un collasso culturale Un amico colto, ironico, dalla battuta salace sempre pronta, lettore raffinato e onnivoro, un “democratico” qualsiasi cosa questa definizione significhi, si dice ancora fermamente convinto che ad Amsterdam, nel novembre del 2024, non ci sia stata nulla di più di una furibonda zuffa tra ultras della squadra israeliana del Maccabi e tifosi olandesi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

L'accusa al movimento insorto per la Palestina di non interessarsi del massacro in Iran è in mala fede o demenziale (tipo rinnegare la geografia quando si dice che nessuna flotilla è partita per l'Iran). Dopo l'insulto di essere antisemiti, è altrettanto insopportabil - facebook.com facebook