Polemica sulla casa editrice Passaggio al Bosco a Più Libri Più Liberi la petizione con Barbero e Zerocalcare | Esalta nazisti e antisemiti

Porta la firma di oltre 80 autori e autrici la lettera contro gli organizzatori di Più Libri Più Liberi, la fiera della piccola e media editoria che si terrà dal 4 all’8 dicembre a Roma. All’origine della polemica c’è la partecipazione della casa editrice Passaggio al Bosco, nota per la sua ispirazione neofascista. Una presenza inaccettabile per gli altri partecipanti, che si sono organizzati per sottoscrivere un appello in cui chiedono spiegazioni all’ Associazione italiana editori. Tra i firmatari ci sono anche Anna Foa, Alessandro Barbero, Antonio Scurati, Zerocalcare, Christian Raimo e Caparezza. 🔗 Leggi su Open.online

Contenuti che potrebbero interessarti

In questi giorni c’è stata una grande polemica sul festival “Più libri, più liberi”, per la presenza della casa editrice “Passaggio al Bosco”. Sul loro sito troviamo titoli come “l’Ultima Raffica”, “la cronaca romanzata dell’eroica resistenza degli ultimi fascisti” oppure t - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, la polemica continua dopo l'allontanamento dei tre figli. In diretta dalla casa parla il sindaco #Mattino5 Vai su X

Polemica sulla casa editrice «Passaggio al Bosco» a Più Libri Più Liberi, la petizione con Barbero e Zerocalcare: «Esalta nazisti e antisemiti» - La lettera all'associazione editori: «Tutti gli espositori dovrebbero aderire ai valori della Costituzione». Riporta open.online

Da Barbero a Zerocalcare, 80 autori contro partecipazione editore neofascista a Più libri più liberi - Tra gli stand previsti c'è ‘Passaggio al Bosco‘, una “casa editrice", scrivono nella lettera, "il cui catalogo si basa in larga parte sull’esaltazione di esperienze e figure fondanti del pantheon nazi ... Riporta rainews.it

Ottanta autori contro i testi neofascisti a “Più Libri Più Liberi”. Da Barbero a Zerocalcare le critiche su “Passaggio al bosco” - La lettera aperta è stata firmata anche da Anna Foa, Antonio Scurati e Anna Foa ... Si legge su quotidiano.net

Appello di 80 autori contro Passaggio al Bosco a Più Libri Più Liberi: “Testi che esaltano il fascismo”. Il no dell'Aie - Ci sono Alessando Barbero e Anna Foa, Antonio Scurati e Zerocalcare fra i firmatari della protesta contro la casa editrice. Scrive huffingtonpost.it

Fiano, Barbero e Zerocalcare contro "l'editore neofascista" ospite al festival Più libri più liberi - Dopo il post dell'ex parlamentare Pd, alcuni autori hanno firmato un appello contestando la presenza di Passaggio al bosco alla rassegna curata da Chiara Valerio ... Da today.it

Da Barbero a Zerocalcare, l'appello degli autori: "No a editore che esalta fascismo a Più libri più liberi" - La risposta della casa editrice: "Non è un party, paghiamo per esserci" Una nuova polemica investe la fiera dell ... Scrive msn.com