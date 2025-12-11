Inter senza mezze misure tabù big Più turnover per una vera svolta

L'Inter si prepara a una svolta con un netto cambio di passo, tra rabbia e nuove strategie. La decisione di aumentare il turnover segna un passo importante, mentre il VAR ha aggiunto tensione e discussioni. Una fase di cambiamenti e sfide, in cui l’obiettivo è rialzarsi e riprendere il cammino verso il successo.

C’è rabbia, tanta (ma del resto il Var lo abbiamo voluto tutti, e nel bene o nel male se ne pagano le conseguenze). C’è il rimpianto, vero. Perché due infortuni dopo solo mezz’ora sono stati pesanti, anche perché hanno condizionato, ritardandoli, i cambi di Cristian Chivu. Ma c’è pure un dettaglio in Champions: 12 punti su 12 contro le squadre “materasso“, 0 su 6 nelle due sfide contro più nobili. Di più: Juve, Napoli, Milan, Atletico e ora il Liverpool: la squadra di Chivu non ha ancora vinto un big match dall’inizio della stagione. Peggio: li ha persi tutti. Al netto delle “ingiustizie“ urlate dal popolo nerazzurro e degli episodi che certamente incidono, dalle decisioni del severissimo arbitro Zwayer precettato alla moviola al doppio ko di Calhanoglu e Acerbi (oggi verranno sottoposti ad esami strumentali, solo il turco dovrebbe recuperare per la Supercoppa), lo scivolone casalingo contro i “Reds“ mette a nudo i limiti dei nerazzurri dopo la sesta sconfitta incassata nei primi cento giorni della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter senza mezze misure, tabù big. Più turnover per una vera svolta

L’infortunio di #Calhanoglu apre un vuoto pesante in mezzo al campo Tutti gli occhi su #Barella per il ruolo di regista nelle prossime gare Puntare sull’ex #Cagliari è davvero la scelta giusta? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU INTERNEWS24 https://www. - facebook.com Vai su Facebook

Dalla mezz’ora l’ #Inter inizia a giocare e il #Liverpool si rintana nella sua metà campo: grande forcing, bene Lautaro Martinez che doveva angolare leggermente di più. Ma la squadra riparta da qui #InterLiverpool Vai su X

Inter senza mezze misure, tabù big. Più turnover per una vera svolta - La sconfitta col Liverpool ha mostrato i limiti dei nerazzurri, dominanti solo contro le piccole. Riporta sport.quotidiano.net

Capello furioso dopo Inter-Liverpool: “Rigore scandaloso, simulazione evidente e precedente pericoloso” - L’ex tecnico di Milan, Roma, Juventus e della Nazionale inglese, Fabio Capello, non usa mezze misure nel giudicare il rigore che ha deciso lo 0- Da stadiosport.it