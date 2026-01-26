Annullata la multa a Report per la telefonata tra Sangiuliano e la moglie | Legittimo trasmettere l' audio

Il tribunale di Roma ha annullato la multa di 150.000 euro inflitta alla Rai dal Garante della privacy per la trasmissione dell'audio tra Gennaro Sangiuliano e sua moglie, Federica Corsini. La decisione si basa sulla legittimità della diffusione di tale registrazione, evidenziando l'importanza di rispettare i limiti e le condizioni previste dalla normativa sulla privacy.

Il tribunale di Roma ha bocciato la sanzione inflitta dal Garante della privacy alla trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci. Le opposizioni: "Collegio si dimetta" Il tribunale di Roma ha annullato la sanzione da 150mila euro che il Garante della privacy aveva comminato alla Rai per la diffusione dell'audio tra l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini da parte di Report. La trasmissione di RaiTre aveva sostenuto che quella conversazione, oltre a essere indispensabile per comprendere i fatti, era legittimamente acquisita visto che era stato lo stesso Sangiuliano ad aver concesso a Maria Rosaria Boccia di ascoltarla.🔗 Leggi su Today.it

Il Tribunale Ordinario di Roma ha annullato la multa di 150mila euro inflitta a Report per la pubblicazione degli audio di Sangiuliano, riconoscendo il diritto di quest’ultimo a diffonderli.

La sanzione di 150mila euro nei confronti di Ranucci per la pubblicazione di un audio privato tra Sangiuliano e sua moglie è stata annullata.

