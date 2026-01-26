Annullata la multa a Rai e Report | per il tribunale l’audio era di interesse pubblico

Il tribunale di Roma ha annullato la multa di 150 mila euro inflitta dalla Privacy al Rai, ritenendo che l’audio trasmesso nella trasmissione Report fosse di interesse pubblico. La decisione cancella la sanzione, evidenziando l'importanza di tutelare il diritto di informazione e di accesso a contenuti di rilevanza sociale. Questa pronuncia evidenzia come il rispetto della privacy debba essere bilanciato con il diritto all'informazione.

Stop alla sanzione da 150 mila euro del Garante della privacy. Il tribunale di Roma ha annullato la multa da 150 mila euro che il Garante per la privacy aveva inflitto alla Rai per la messa in onda, nella trasmissione Report, dell'audio di una conversazione tra l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini. Secondo i giudici, la diffusione della registrazione era legittima e giustificata dall'interesse pubblico, soprattutto perché la conversazione era stata ascoltata in precedenza da terzi con il consenso dello stesso Sangiuliano, come sostenuto dalla redazione del programma.

Il Tribunale ha annullato la multa di 150mila euro inflitta dal Garante alla Rai, ritenendo che ci fosse un interesse pubblico nella diffusione degli audio trasmessi da Report, il programma di approfondimento su Rai3.

Il Tribunale Ordinario di Roma ha annullato la multa di 150mila euro inflitta a Report per la pubblicazione degli audio di Sangiuliano, riconoscendo il diritto di quest’ultimo a diffonderli.

