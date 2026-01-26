Recentemente si è diffusa una controversa e discutibile comparazione tra Donald Trump e Adolf Hitler, sollevando diverse reazioni. Questa

L'ultimo delirio degli anti-Trump? Paragonarlo a uno degli esseri umani peggiori della storia: Adolf Hitler. Un accostamento ovviamente inqualificabile, considerati i crimini del leader del Terzo Reich e considerati i milioni di morti. Ma per la sinistra chiunque non governi secondo il loro modo di intendere la politica è un fascista. Anzi, peggio: nazista. E ora spunta anche una agevole tabellina per mettere a confronto Hitler e Donald Trump. Anna Foglietta, nota attrice italiana, ha condiviso - appunto - questa sorta di tabella che riporta i punti in comune tra il dittatore tedesco e l'attuale presidente degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Anna Foglietta, la delirante tabella: "Trump come Hitler"

L'analisi di Anna Foa mette in luce le similitudini tra le politiche di Trump e i regimi autoritari del passato, evidenziando come anche in tempi recenti si siano verificati episodi di repressione e violazioni dei diritti dei minori.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

