L'analisi di Anna Foa mette in luce le similitudini tra le politiche di Trump e i regimi autoritari del passato, evidenziando come anche in tempi recenti si siano verificati episodi di repressione e violazioni dei diritti dei minori. Le immagini di bambini arrestati o sequestrati, seppur distanti nel tempo e nello spazio, sollevano importanti riflessioni sulla tutela dei diritti umani e sulle conseguenze delle politiche statali sui più giovani.

Roma, 25 gennaio 2026 – Hanno la stessa età, li separa meno di un secolo. Sono solo due bambini, le due fotografie che li ritraggono fanno la storia. Maggio 1943, Varsavia: un piccolino in calzoncini corti mai identificato con certezza (Levi Zelinwerger o Artur Dab Siemiatek) alza le mani in segno di resa nel ghetto di Varsavia. Gennaio 2026, Minneapolis: Liamo Conejo Ramos, 5 anni, berretto blu da coniglio e zainetto di Spiderman, viene perquisito e scortato dagli agenti dell’Ice. Minneapolis, gli agenti Ice sparano a un uomo da distanza ravvicinata La prima immagine è diventata il simbolo di tutto l’Olocausto, la seconda lampeggia nel presente a testimonianza dei rastrellamenti e delle violenze da parte della milizia privata di Donald Trump, paragonata alla gestapo del nostro tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Anna Foa: “Negli Usa di Trump odio di Stato come con Hitler. I bimbi arrestati? Sono sequestri”

