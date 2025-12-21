Lezioni Private Anna Foglietta sul Nove | Educazione affettiva e consenso fin da piccoli la chiave per la giustizia di genere

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anna Foglietta è stata ospite di Luca Sommi a Lezioni Private, andata in onda sabato 20 dicembre e per altri tre sabati in prima serata sul canale Nove. Nel dialogo con l’attrice, Sommi ha sollevato una questione: “Prima hai detto una cosa che mi fa riflettere: la natura ci fa maschi e femmine, col maschio che è più forte della femmina; la cultura ci fa uomini e donne, per appianare quella differenza fisica naturale. Perché ancora oggi sentiamo parlare di maschi e di femmine, secondo te?” Foglietta ha risposto: “Perché in fondo fa paura il cambiamento. Spaventa sempre perché culturalmente non siamo ancora pronti, perché è un fatto politico e la politica credo non sia pronta” ha proseguito: “Noi possiamo fare il massimo nelle nostre, come dire, case, con i nostri figli, con l’educazione che gli insegniamo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

lezioni private anna foglietta sul nove educazione affettiva e consenso fin da piccoli la chiave per la giustizia di genere

© Ilfattoquotidiano.it - Lezioni Private, Anna Foglietta sul Nove: “Educazione affettiva e consenso fin da piccoli, la chiave per la giustizia di genere”

Leggi anche: Lezioni private, arriva in prima serata sul Nove il nuovo programma di Luca Sommi. Ospiti della prima puntata Marco Travaglio, Roberto Vecchioni e Anna Foglietta

Leggi anche: Al via "Lezioni Private" sul Nove: Luca Sommi affronta grandi temi con voci del panorama culturale. Tra gli ospiti del debutto Anna Foglietta

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Anna Foglietta sabato 20 dicembre a Lezioni Private; Anna Foglietta: serve l'educazione sessuo-affettiva a scuola; Sommi, sul Nove 'Lezioni private' dedicate ai grandi temi; Al via Lezioni Private sul Nove | Luca Sommi affronta grandi temi con voci del panorama culturale Tra gli ospiti del debutto Anna Foglietta.

lezioni private anna fogliettaAnna Foglietta stasera in tv alle “Lezioni private” di Luca Sommi - Al via "Lezioni Private" sul Nove: Luca Sommi affronta grandi temi con voci del panorama culturale. amica.it

Lezioni private, arriva in prima serata sul Nove il nuovo programma di Luca Sommi. Ospiti della prima puntata Marco Travaglio, Roberto Vecchioni e Anna Foglietta - Dal 20 dicembre quattro puntate con ospiti prestigiosi come Travaglio, Vecchioni e Foglietta per esplorare temi universali attraverso l'arte ... ilfattoquotidiano.it

lezioni private anna fogliettaSommi, sul Nove 'Lezioni private' dedicate ai grandi temi - Sono i capolavori dell'arte senza tempo i punti di partenza di un nuovo programma del Nove, 'Lezioni private', che per quattro puntate in onda il sabato sera indagherà grandi temi universali ma che im ... ansa.it

Anna Foglietta: «L’educazione affettiva è la chiave per la giustizia di genere»

Video Anna Foglietta: «L’educazione affettiva è la chiave per la giustizia di genere»

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.