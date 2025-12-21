Lezioni Private Anna Foglietta sul Nove | Educazione affettiva e consenso fin da piccoli la chiave per la giustizia di genere
Anna Foglietta è stata ospite di Luca Sommi a Lezioni Private, andata in onda sabato 20 dicembre e per altri tre sabati in prima serata sul canale Nove. Nel dialogo con l’attrice, Sommi ha sollevato una questione: “Prima hai detto una cosa che mi fa riflettere: la natura ci fa maschi e femmine, col maschio che è più forte della femmina; la cultura ci fa uomini e donne, per appianare quella differenza fisica naturale. Perché ancora oggi sentiamo parlare di maschi e di femmine, secondo te?” Foglietta ha risposto: “Perché in fondo fa paura il cambiamento. Spaventa sempre perché culturalmente non siamo ancora pronti, perché è un fatto politico e la politica credo non sia pronta” ha proseguito: “Noi possiamo fare il massimo nelle nostre, come dire, case, con i nostri figli, con l’educazione che gli insegniamo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Lezioni private, arriva in prima serata sul Nove il nuovo programma di Luca Sommi. Ospiti della prima puntata Marco Travaglio, Roberto Vecchioni e Anna Foglietta
Leggi anche: Al via "Lezioni Private" sul Nove: Luca Sommi affronta grandi temi con voci del panorama culturale. Tra gli ospiti del debutto Anna Foglietta
Anna Foglietta sabato 20 dicembre a Lezioni Private; Anna Foglietta: serve l'educazione sessuo-affettiva a scuola; Sommi, sul Nove 'Lezioni private' dedicate ai grandi temi; Al via Lezioni Private sul Nove | Luca Sommi affronta grandi temi con voci del panorama culturale Tra gli ospiti del debutto Anna Foglietta.
Anna Foglietta stasera in tv alle “Lezioni private” di Luca Sommi - Al via "Lezioni Private" sul Nove: Luca Sommi affronta grandi temi con voci del panorama culturale. amica.it
Lezioni private, arriva in prima serata sul Nove il nuovo programma di Luca Sommi. Ospiti della prima puntata Marco Travaglio, Roberto Vecchioni e Anna Foglietta - Dal 20 dicembre quattro puntate con ospiti prestigiosi come Travaglio, Vecchioni e Foglietta per esplorare temi universali attraverso l'arte ... ilfattoquotidiano.it
Sommi, sul Nove 'Lezioni private' dedicate ai grandi temi - Sono i capolavori dell'arte senza tempo i punti di partenza di un nuovo programma del Nove, 'Lezioni private', che per quattro puntate in onda il sabato sera indagherà grandi temi universali ma che im ... ansa.it
Anna Foglietta: «L’educazione affettiva è la chiave per la giustizia di genere»
Alessandro Facchini AlexCialdo. . Oggi Mattia mi ha dato lezioni private Proprio bravo In quel dello #SkiCenterLatemar partiti Sto arrivando! #Predazzo passati per la nuovissima cabinovia di #Pampeago per poi spostarci su #Obereggen Poste meravigliosi ed facebook
Arriva in prima tv sul Nove #LUCASOMMI con LEZIONI PRIVATE x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.