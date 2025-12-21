Lezioni Private Anna Foglietta sul Nove | Educazione affettiva e consenso fin da piccoli la chiave per la giustizia di genere

Anna Foglietta è stata ospite di Luca Sommi a Lezioni Private, andata in onda sabato 20 dicembre e per altri tre sabati in prima serata sul canale Nove. Nel dialogo con l’attrice, Sommi ha sollevato una questione: “Prima hai detto una cosa che mi fa riflettere: la natura ci fa maschi e femmine, col maschio che è più forte della femmina; la cultura ci fa uomini e donne, per appianare quella differenza fisica naturale. Perché ancora oggi sentiamo parlare di maschi e di femmine, secondo te?” Foglietta ha risposto: “Perché in fondo fa paura il cambiamento. Spaventa sempre perché culturalmente non siamo ancora pronti, perché è un fatto politico e la politica credo non sia pronta” ha proseguito: “Noi possiamo fare il massimo nelle nostre, come dire, case, con i nostri figli, con l’educazione che gli insegniamo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

