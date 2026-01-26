Angelana subito in gol Superato l’esame-Terni Fc e primo posto confermato
L'Angelana si impone contro il Terni FC, confermando la posizione di testa in classifica. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, grazie a un gol deciso nel primo tempo. La squadra ha dimostrato solidità e determinazione, mantenendo il vantaggio fino al termine. Una vittoria importante che rafforza le ambizioni di inizio stagione e sottolinea il buon stato di forma del team.
ANGELANA 1 TERNI FC 0 ANGELANA (4-3-3): Buini; Marocchi, Sedran, Vieira, Tarpanelli; Proietti, Brunetti (40’st Salis), Bartolini; Maltezi (47’st Melillo), Colombi, Roscini. A disp. Comez, Cesaretti, Bernabucci, De Santis, Riommi, Tofi, Aronni. All. Recchi. TERNI FC (3-5-2): Cunzi; Barrow (37’pt Principi), Ponti, Gaggiotti; Esposito (42’st Adelfio), Bruschi (36’st Tramontano), Mattia, Bagnato, Pucci; Bertaina, Giacomelli (37’pt Flavioni). A disp. Catalani, Domiziani, Rocci, Mengoni, Fiorentini. All. Tozzi Borsoi. Arbitro: Ottaviani di Foligno (Liberti e Krriku). Marcatore: 2’pt Proietti. Note: Ammoniti Marocchi, Vieira, Colombi (A), Ponti, Mattia (T). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti discussi: Angelana subito in gol. Superato l’esame-Terni Fc e primo posto confermato.
Eccellenza. L’Angelana non va oltre l’1-1 . Il Santa Sabina ferma la capolistaNote: ammoniti Fiorucci, Brunetti, Santanicchia, Tiacci e Riommi. L’Angelana non va oltre l’1-1 a Santa Sabina ma resta comunque in vetta, approfittando del ko della Pietralunghese ad Ellera. Angelana ... lanazione.it
ANGELANA: FRANCESCO CHIAPPINI NUOVO SLO I giallorossi annunciano una nuova figura nello staff dirigenziale: è Francesco Chiappini. Sarà il nuovo SLO del club e terrà i rapporti fra la società, i sostenitori e tutti coloro che hanno a cuore le sorti dell’An - facebook.com facebook
