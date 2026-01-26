Angelana subito in gol Superato l’esame-Terni Fc e primo posto confermato

L'Angelana si impone contro il Terni FC, confermando la posizione di testa in classifica. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, grazie a un gol deciso nel primo tempo. La squadra ha dimostrato solidità e determinazione, mantenendo il vantaggio fino al termine. Una vittoria importante che rafforza le ambizioni di inizio stagione e sottolinea il buon stato di forma del team.

