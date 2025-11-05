Gol Arad primo gol subito in Champions in stagione dall’Inter interrotta la striscia di clean sheet

di Dario Bartolucci Gol Arad, Clamoroso a San Siro, pareggia il Kairat Almaty: gol di testa e grande dormita della difesa nerazzurra. Tutto da rifare. Incredibile al Meazza: il Kairat Almaty trova il pareggio contro l’Inter al 12’ del secondo tempo, riportando il punteggio sull’1-1. Il gol arriva in maniera inspiegabile, sugli sviluppi di un calcio d’angolo apparentemente innocuo. Sul cross proveniente dalla bandierina, la palla si alza a campanile nell’area piccola, dove il capitano della squadra kazaka, Arad, si inserisce con estrema facilità, trovandosi completamente libero da marcature. Il difensore stacca indisturbato e colpisce di testa da centroarea, battendo Josep Martinez e gelando il pubblico di San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gol Arad, primo gol subito in Champions in stagione dall’Inter, interrotta la striscia di clean sheet

