Roma vince a Torino e va al 4° posto in solitaria Malen subito in gol

La Roma conquista una vittoria importante a Torino, salendo in solitaria al quarto posto in classifica. Donyell Malen, alla sua prima presenza con i giallorossi, ha subito segnato, contribuendo al risultato con un gol. La partita ha mostrato l’immediata integrazione del nuovo attaccante, che ha dimostrato il suo potenziale fin dall’esordio. Un risultato che rafforza le ambizioni della squadra nella stagione in corso.

Dopo averlo cercato a lungo, la Roma sembra aver finalmente trovato il proprio centravanti. L'impatto di Donyell Malen con il mondo giallorosso è subito significativo: gol all'esordio nel 2-0 al Torino, un'altra rete annullata per fuorigioco e tante giocate preziose. A trarre beneficio dall'arrivo del centravanti olandese è anche Paulo Dybala, già in sintonia dopo pochi allenamenti con il nuovo partner d'attacco, come dimostra l'assist dell'1-0 e la zampata nella ripresa che ha chiuso la partita proprio nel miglior momento dei granata, che incassano la terza sconfitta in serie in campionato e ora devono cominciare a guardarsi alle spalle. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Torino-Roma 0-2: Dybala gol e assist per Malen, Gasperini si riprende il quarto posto

La Roma si impone 2-0 sul Torino, grazie a un gol e un assist di Dybala, consolidando la posizione in classifica. La vittoria rappresenta anche una rivincita dopo l'eliminazione in Coppa Italia subita dai granata. La partita ha mostrato un equilibrio tra le squadre, con i giallorossi capaci di sfruttare le occasioni decisive per ottenere i tre punti.

Il 20 maggio 2022 la Roma vince 3-0 a Torino e ottiene la più larga vittoria in trasferta contro i granata dal dopoguerra Avviciniamoci alla partita di domani con un nuovo episodio di "Memories" asroma.com/it/notizie/746… #ASRomaPodcast x.com

