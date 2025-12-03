Giornata persone con disabilità Straface | L’inclusione è una priorità che mette al centro la persona

“Le persone con disabilità e le loro famiglie affrontano ogni giorno barriere visibili e invisibili, ostacoli che non hanno a che fare solo con le condizioni di salute, ma con la solitudine, le difficoltà economiche, la mancanza di servizi, le distanze dai luoghi di cura”.A ribadirlo, oggi, nella. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Radio1 Rai. . #3Dicembre #Giornata internazionale delle persone con #disabilità. Tra le iniziative per promuovere i diritti riconosciuti, ma troppo spesso disattesi, quella dell’associazione Duchenne @Parent_Project per la rimozione delle barriere architettonic - facebook.com Vai su Facebook

Giornata delle persone con disabilità, Straface: «autonomia e reti di sostegno». In arrivo arrivo il “Voucher di Libertà - Nella Giornata internazionale delle persone con disabilità, l’assessore regionale al Welfare rilancia una strategia basata su servizi territoriali, percorsi personalizzati e politiche non emergenziali ... quicosenza.it scrive

Giornata delle persone con disabilità, Straface conferma una novità in Calabria: “presto un nuovo supporto” - “Le persone con disabilità e le loro famiglie affrontano ogni giorno barriere visibili e invisibili, ostacoli che non hanno a che fare solo con le condizioni di salute, ma con la solitudine, le diffic ... Secondo strettoweb.com

Giornata internazionale delle persone con disabilità, Straface: “L’inclusione in Calabria è una priorità” - CATANZARO (ITALPRESS) – “Le persone con disabilità e le loro famiglie affrontano ogni giorno barriere visibili e invisibili, ostacoli che non hanno a che fare solo con le condizioni di salute, ma con ... msn.com scrive

Giornata persone con disabilità, Straface: “L’inclusione è una priorità che mette al centro la persona" - Un'attività istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine per arginare condotte incidenti sulla pacifica convivenza civile ... Riporta reggiotv.it

Giornata internazionale ONU delle persone con disabilità: in Italia sono 3,1 milioni. Umbria e Sardegna le più colpite - La Giornata internazionale delle persone con disabilità è stata proclamata dall’Onu nel 1981 con lo scopo di promuovere i diritti e il benessere dei disabili. Riporta quotidianosanita.it