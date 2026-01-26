Ancora tempo instabile in Sicilia con piogge e temperature in calo

L'instabilità atmosferica continuerà a interessare la Sicilia, con precipitazioni e un calo delle temperature. Nel corso della settimana, le perturbazioni provenienti dall'Atlantico si sposteranno verso il Mediterraneo, portando condizioni meteorologiche variabili e frequenti piogge sull'isola. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per programmare eventuali attività all'aperto.

Dall’Atlantico una serie di perturbazioni raggiungerà nel corso della settimana il Mediterraneo, interessando anche la Sicilia. Dopo un martedì in prevalenza stabile, le condizioni peggioreranno dalle prime ore di mercoledì per l’arrivo di un fronte associato a piogge e rovesci in transito da ovest verso est. Il passaggio sarà piuttosto rapido e già dal pomeriggio il sistema avrà lasciato l’isola, favorendo un temporaneo ritorno delle schiarite. "A breve distanza seguirà però un nuovo impulso, responsabile di un ulteriore peggioramento in serata, inizialmente sui settori occidentali. Già nella mattinata di giovedì, anche questa perturbazione si sposterà velocemente verso Levante, consentendo il subentro di condizioni di spiccata variabilità, con alternanza di schiarite e annuvolamenti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il fine settimana si preannuncia caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili, con nevicate sull’Etna e temperature in diminuzione.

