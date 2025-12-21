Natale sotto la pioggia | in arrivo tempo instabile e temperature in calo

È alle porte una settimana natalizia all'insegna dell'instabilità meteorologica in gran parte della Puglia. Come riferisce il meteorologo Carlo Migliore di 3bmeteo.com, un'area depressionaria in formazione sul Mediterraneo centrale influenzerà il tempo su tutta la regione, portando nubi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Torna la pioggia, in arrivo un'intensa perturbazione: fase instabile in vista di Natale Leggi anche: Previsioni meteo, tempo instabile: qualche pioggia in arrivo e poi torna il sole Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Meteo: torneremo ad avere un Natale sotto la neve?; Meteo, la settimana di Natale sarà instabile: pioggia e neve protagoniste; Natale sotto la neve? Perturbazioni in arrivo, il meteorologo: «Maltempo diffuso dal 23 inizia fase instabile, ecco dove»; Clima uggioso fino a sabato, peggiora (con pioggia e neve) tra domenica e Natale: le previsioni. Meteo Italia, maltempo in arrivo da domenica: pioggia, vento e neve anche a Natale - Meteo: Si avvicina una perturbazione carica di piogge e nevicate che ci terrà compagnia per tutta la settimana di Natale. cilentonotizie.it

MALTEMPO IN ARRIVO: PIOGGIA, VENTO E NEVE ANCHE A NATALE - Si avvicina una perturbazione carica di piogge e nevicate che ci terrà compagnia per tutta la settimana di Natale. 9colonne.it

Nuova Settimana fra maltempo, pioggia e neve in arrivo anche per Natale - METEO SINO AL 28 DICEMBRE 2025, ANALISI E PREVISIONE Il declino del campo di alta pressione è ormai in corso e si avvia ad una disfatta, con meteo ... meteogiornale.it

