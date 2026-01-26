Ancora nessuna traccia di Donatella | Ti vogliamo bene ti aspettiamo a casa

Sono in corso ricerche in tutto il Friuli Venezia Giulia per trovare Donatella Malisa, 43 anni, scomparsa martedì 20 gennaio da Trieste. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità locale. Si invita chi abbia informazioni utili a contattare le autorità competenti. La ricerca di Donatella prosegue con impegno, nella speranza di ritrovarla sana e salva.

Si cerca la 43enne in tutto il Fvg, nessuna segnalazione che localizzi le ricerche. L'ultima volta il cellulare è stato agganciato a Grado. L'appello disperato della sorella Ricerche in tutto il Friuli Venezia Giulia per trovare Donatella Malisa, la donna di 43 anni scomparsa martedì 20 gennaio da Trieste. Stando a quanto si apprende, nessuna nuova segnalazione è arrivata, “come se fosse sparita nel nulla”, spiega la sorella, che lancia un messaggio direttamente a Donatella: “Ti vogliamo tutti bene, ti aspettiamo a casa. Ovunque tu sia facci sapere se stai bene e dacci un segnale, siamo tutti in ansia”.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

