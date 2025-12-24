Detenuti di Bologna a Mattarella | Ti vogliamo bene
Dal carcere di Bologna, alcuni detenuti hanno inviato una lettera di auguri e di appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il testo, scritto alla vigilia di Natale, è insieme una manifestazione di affetto e una richiesta di attenzione sulle condizioni dei detenuti. Il messaggio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
I detenuti del carcere di Bologna scrivono a Mattarella: "Presidente, ti vogliamo bene" - La lettera dalla casa circondariale della Dozza: “Chiederti di venirci a trovare è impossibile, ma si avvicina Natale e un figlio aspetta dal padre un gesto di affetto”. msn.com
Detenuti di Bologna a Mattarella: ti vogliamo bene - “Nel carcere di Bologna abbiamo raccolto l’affettuosa lettera di alcuni detenuti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. radicali.it
Carcere di Bologna: rottura tra direzione e sindacati della Polizia Penitenziaria. Stato di agitazione e proteste del personale I sindacati denunciano affermazioni offensive, accuse di “compromessi” con i detenuti e gestione critica del sovraffollamento. Il carcere - facebook.com facebook
La Caritas dona una palestra ai detenuti del Pratello. Zuppi: “Non è buonismo, ma buon senso” x.com
