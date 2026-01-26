Anatomia dell' Ice | cos' è l' agenzia chi è l' uomo forte Bovino e cosa dicono i colleghi

L’Ice, Agenzia per l’Immigrazione e le Dogane degli Stati Uniti, svolge un ruolo chiave nel settore della sicurezza nazionale. Bovino, considerato un elemento centrale dell’agenzia, è al centro di discussioni tra colleghi e osservatori. La recente vicenda di Minneapolis ha portato l’attenzione sulla sua attività e sui meccanismi interni dell’ente, spesso poco noti al pubblico, ma fondamentali nell’ambito delle politiche di sicurezza e controllo.

(Adnkronos) - La battaglia di Minneapolis ha portato alla ribalta un'agenzia federale spesso citata ma poco conosciuta nei suoi meccanismi interni. Ma perché l'Ice è diventata lo strumento privilegiato dell'amministrazione Trump? Chi è Greg Bovino che la guida, e sotto quali pressioni – operative, mediatiche e umane – si muovono i suoi agenti? L'Immigration and Customs Enforcement (Ice) è un'agenzia federale di polizia che dipende dal Dipartimento della Sicurezza Interna (Dhs). Nasce formalmente il 1° marzo 2003, come conseguenza diretta degli attentati dell'11 settembre 2001 e della grande riorganizzazione dell'apparato di sicurezza statunitense voluta da George H. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Greg Bovino, nato in Calabria e di origini italo-americane, ricopre la posizione di direttore dell’Ice, l’agenzia statunitense responsabile delle politiche di immigrazione.

