Anatomia dell' Ice | cos' è l' agenzia chi è l' uomo forte Bovino e cosa dicono i colleghi

L’Ice, Agenzia per l’Immigrazione e le Dogane degli Stati Uniti, svolge un ruolo chiave nel settore della sicurezza nazionale. Bovino, considerato un elemento centrale dell’agenzia, è al centro di discussioni tra colleghi e osservatori. La recente vicenda di Minneapolis ha portato l’attenzione sulla sua attività e sui meccanismi interni dell’ente, spesso poco noti al pubblico, ma fondamentali nell’ambito delle politiche di sicurezza e controllo.
(Adnkronos) - La battaglia di Minneapolis ha portato alla ribalta un'agenzia federale spesso citata ma poco conosciuta nei suoi meccanismi interni. Ma perché l'Ice è diventata lo strumento privilegiato dell'amministrazione Trump? Chi è Greg Bovino che la guida, e sotto quali pressioni – operative, mediatiche e umane – si muovono i suoi agenti? L'Immigration and Customs Enforcement (Ice) è un'agenzia federale di polizia che dipende dal Dipartimento della Sicurezza Interna (Dhs). Nasce formalmente il 1° marzo 2003, come conseguenza diretta degli attentati dell'11 settembre 2001 e della grande riorganizzazione dell'apparato di sicurezza statunitense voluta da George H. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Chi è Greg Bovino, il direttore dell’Ice: l’italo-americano che lotta contro l’immigrazione irregolare e che proviene dalla Calabria
Greg Bovino, nato in Calabria e di origini italo-americane, ricopre la posizione di direttore dell’Ice, l’agenzia statunitense responsabile delle politiche di immigrazione.
Francia, missione dell’Agenzia Ice al Sil di Parigi
L’Agenzia ICE organizza la partecipazione collettiva di aziende italiane al Salon International de la Lingerie di Parigi, evento di riferimento nel settore della moda intima, beachwear, corsetteria e calzetteria.
