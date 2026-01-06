Francia missione dell’Agenzia Ice al Sil di Parigi

L’Agenzia ICE organizza la partecipazione collettiva di aziende italiane al Salon International de la Lingerie di Parigi, evento di riferimento nel settore della moda intima, beachwear, corsetteria e calzetteria. La missione si svolge presso lo Showroom International di Parigi, offrendo alle imprese italiane un’opportunità di visibilità e networking in uno dei mercati più importanti a livello internazionale.

L' Agenzia Ice organizza una partecipazione collettiva di aziende al Salon International de la Lingerie di Parigi, considerato una delle vetrine di maggior rilievo per il settore di moda intima e beachwear, corsetteria e calzetteria. Nato nel 1963, il SIL – Salon International de la Lingerie – si svolge due volte l'anno a Parigi e rappresenta il principale appuntamento a livello mondiale per il settore dell'intimo. Il salone è considerato dalle aziende di produzione e dagli operatori del settore la più importante vetrina nel mondo per la promozione del comparto.

#accaddeoggi 4 gennaio 1816 La Francia restituisce a Roma parte delle opere d'arte trafugate da Napoleone dúrante l'occupazione militare della città. Arriva a Roma Antonio Canova, protagonista della missione di recupero dei tesori. x.com

