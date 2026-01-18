Borghi | I risultati del Milan sono sotto gli occhi di tutti l’incidenza di Allegri è…

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi analizza il recente match tra Como e Milan, evidenziando i risultati visibili sul campo. Borghi commenta l’incidenza di Allegri sulla squadra, offrendo un’analisi obiettiva e dettagliata delle prestazioni del Milan e delle dinamiche di gioco. Un approfondimento utile per chi desidera comprendere meglio le motivazioni e le strategie dietro alle recenti prestazioni del club.

“Si può discutere di tutto quanto, della scelta di Allegri di cambiare diversi moduli di gioco, 4-4-2 iniziale che funzionava poco, poi il 4-3-3 che invece ha esaltato le caratteristiche dell’uomo che fondamentalmente l’ha vinta ossia Adrien Rabiot però poi alla fine questo è il calcio. Se chiedete a me, non piace questo tipo di idea calcistica. Io non credo che la gente si diverta a vedere queste partite, ma conta zero o meglio conta all’interno della discussione. I risultati del Milan sono sotto gli occhi di tutti, l’incidenza dell’allenatore nel cambio così repentino del Milan è indiscutibile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Antonio Conte ha condiviso le sfide che il suo Napoli sta affrontando, evidenziando alcune criticità evidenti nelle recenti prestazioni della squadra. Il tecnico ha sottolineato come certi problemi siano evidenti e riconoscibili da tutti, mettendo in luce le difficoltà che il club deve superare per migliorare il rendimento complessivo.

Davide Nicola ha commentato la sconfitta della Cremonese contro la Juventus, sottolineando come i progressi della squadra bianconera siano evidenti e sotto gli occhi di tutti. La partita, valida per la ventesima giornata di Serie A, ha mostrato le differenze tra le due squadre e il percorso di crescita dei bianconeri. Nicola ha analizzato gli aspetti tecnici e tattici, evidenziando le sfide future per la sua squadra.

