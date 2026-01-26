La campagna per il Sì al referendum sulla giustizia richiede attenzione e precisione. È importante evitare errori che possano compromettere il messaggio e l’efficacia della comunicazione. Conoscere i rischi e mantenere un approccio equilibrato può fare la differenza, soprattutto in un contesto in cui la vittoria non è garantita. Una strategia ben pianificata aiuta a rafforzare la credibilità e a sostenere il confronto pubblico in modo costruttivo.

C'è qualcosa che non mi convince e anzi mi preoccupa nella campagna per il Sì al referendum sulla giustizia: è come se, tra gli amici favorevoli alla riforma, ci fosse la convinzione di una sorta di inevitabilità della vittoria alle urne del 22-23 marzo. Per carità, è vero che i sondaggi sono tutti positivi, ed è altrettanto vero che il clima presso l'opinione pubblica non è affatto favorevole ai magistrati-pasdaran, a quell'Anm che ha scelto di farsi contropotere politico gettando definitivamente la maschera. E fin qui, tutto bene per il Sì. E tuttavia i sondaggi sono una cosa diversa da una prova elettorale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ecco la prima di oggi de Il Tempo FANGO SUL CARABINIERE, CAREZZE AD HANNOUN Editoriale: Amici del Sì Occhio alla campagna La vittoria non è scontata Due errori da evitare IRAN, REGIME ORE CONTATE (Musacchio e Arditti) INTERVISTA A RUDY

