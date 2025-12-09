America' s Cup poi balneabilità e colmata restituita alla cittadinanza | Manfredi sul futuro di Bagnoli | VIDEO

Sono partiti i lavori per la demolizione del pontile centrale dell’ex Italsider di Bagnoli. È il primo intervento sul fronte mare direttamente visibile del grande progetto di bonifica e rigenerazione urbana (Praru), approvato nel 2019. Una fase che, da cronoprogramma, sarebbe dovuta arrivare solo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

