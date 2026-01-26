Ambulanze sospeso stato di agitazione del 118 dell'Asl Napoli 1 dopo vertice in prefettura

Dopo un vertice in prefettura, i dipendenti del servizio 118 dell’Asl Napoli 1 hanno deciso di sospendere lo stato di agitazione. La riunione ha affrontato le questioni relative alla vertenza di Heart Life Croce Amica Srl, portando a un accordo che ha ridimensionato le tensioni in atto. La situazione rimane sotto osservazione, con l’obiettivo di garantire un servizio efficiente e stabile per la comunità.

Riunione in prefettura sulla vertenza Heart Life Croce Amica Srl; a seguito dell'incontro, i dipendenti del servizio 118 hanno sospeso lo stato di agitazione.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su asl napoli Tregua in Sanitaservice: sospeso lo stato di agitazione dopo il tavolo in prefettura Tregua in Sanitaservice: dopo l’incontro in prefettura a Brindisi, lo stato di agitazione dei dipendenti è stato sospeso. Graduatoria esecutiva autisti ambulanze Asl: "Concorso dopo 30 anni e ancora 18 interinali. Sprechi, mezzi fatiscenti e un 118 in ginocchio" La pubblicazione della graduatoria esecutiva degli autisti di ambulanza della Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti segna un passo importante dopo oltre 30 anni, evidenziando criticità come contratti interinali ancora presenti e condizioni dei mezzi spesso precarie. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su asl napoli Argomenti discussi: Fila di ambulanze e pazienti in attesa: nuova giornata di caos in Pronto soccorso; Sospeso per malore il concerto di Pietro Bonfilio al Caniglia di Sulmona; Un’auto fuori strada e un iceclimber ferito, Soccorso alpino attivato; Spray urticante: ora si valuta la sospensione. Trevi: sospeso lo stato di agitazioneNubi bianche alla Trevi di Cesena, dove si intravede una schiarita dopo l’arrivo della notizia che alla Trevi di Cesena è stato sospeso lo stato di agitazione e che le parti si impegnano per il ... ilrestodelcarlino.it ASL Napoli 1 Centro - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.