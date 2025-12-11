Graduatoria esecutiva autisti ambulanze Asl | Concorso dopo 30 anni e ancora 18 interinali Sprechi mezzi fatiscenti e un 118 in ginocchio

La pubblicazione della graduatoria esecutiva degli autisti di ambulanza della Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti segna un passo importante dopo oltre 30 anni, evidenziando criticità come contratti interinali ancora presenti e condizioni dei mezzi spesso precarie. L'articolo analizza le conseguenze di questa situazione sul servizio 118 e le sfide affrontate dal sistema sanitario locale.

La graduatoria degli autisti di ambulanza della Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti è stata pubblicata ieri ed è esecutiva dal 24 dicembre. Un evento storico: l'ultimo concorso risale a quasi 30 anni fa. Dopo tre decenni di attese, precarietà e soluzioni tampone, l'azienda sanitaria ha finalmente a.