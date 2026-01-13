Tregua in Sanitaservice | sospeso lo stato di agitazione dopo il tavolo in prefettura
Tregua in Sanitaservice: dopo l’incontro in prefettura a Brindisi, lo stato di agitazione dei dipendenti è stato sospeso. La riunione ha rappresentato un momento di confronto per affrontare le rivendicazioni dei lavoratori e trovare soluzioni condivise. La decisione di fermare le proteste segna un passo importante verso il dialogo e la risoluzione delle questioni in sospeso.
BRINDISI – Importante passo avanti nella vertenza che coinvolge i dipendenti della Sanitaservice. Nella giornata di oggi (13 gennaio), si è tenuto un incontro presso la prefettura di Brindisi per discutere i diritti e le rivendicazioni dei lavoratori della società in house. Al tavolo hanno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
