Tregua in Sanitaservice | sospeso lo stato di agitazione dopo il tavolo in prefettura

Tregua in Sanitaservice: dopo l’incontro in prefettura a Brindisi, lo stato di agitazione dei dipendenti è stato sospeso. La riunione ha rappresentato un momento di confronto per affrontare le rivendicazioni dei lavoratori e trovare soluzioni condivise. La decisione di fermare le proteste segna un passo importante verso il dialogo e la risoluzione delle questioni in sospeso.

