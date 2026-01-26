Ambrosini elogia Fullkrug | Lui ha l’ossessione per il gol Al Milan mancava un giocatore così

Durante l’intervento a 'Cronache di Spogliatoio', Massimo Ambrosini ha sottolineato l’importanza di Niclas Fullkrug, evidenziando la sua dedizione e passione per il gol. L’ex centrocampista del Milan ha commentato come il giocatore tedesco possa rappresentare un valore aggiunto per la rosa rossonera, grazie alle sue caratteristiche distintive e alla determinazione nel trovare la rete.

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e ora opinionista per DAZN, ha parlato di Niclas Fullkrug durante uno degli ultimi appuntamenti di 'Cronache di Spogliatoio'. Secondo l'ex rossonero, l'attaccante tedesco arrivato al Milan nel mercato di gennaio ha una caratteristica che nessun'altro giocatore della rosa possiede. Ecco, di seguito, le sue parole. "Al Milan mancava una cosa nella costruzione della rosa, mancava uno che avesse l'ossessione per il gol. Cioè che vivesse per quella roba lì. Il Milan non ce l'aveva negli attaccanti, nei centrocampisti, negli esterni.

