Ambrosini su Leao punta | C’è qualcosa da sistemare Fullkrug? Uno così mancava al Milan

Massimo Ambrosini ha analizzato la situazione attuale del Milan, sottolineando che ci sono aspetti da migliorare, in particolare riguardo alla posizione di Leao come prima punta. Ha inoltre commentato l’arrivo di Fullkrug, evidenziando come il club non avesse un attaccante di questa caratura da tempo. Le sue parole riflettono un’analisi lucida sulla rosa e le scelte tattiche dei rossoneri.

L'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha parlato del Milan a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole su Leao prima punta e Fullkrug. L'estratto da la rosea. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Ambrosini è sicuro: "Milan, con Allegri sei da scudetto. Leao? Ha il dovere di sforzarsi per aiutare la squadra" - Impressionato da Modric tanto da paragonarlo per leadership e “ascendente” che ha sui compagni al capitano del suo Milan, Paolo Maldini. gazzetta.it

Ambrosini: «Napoli e Inter favorite, il Como è una bellezza Milan che brutta sorpresa» - Di ritorno da una vacanza on the road negli States, Massimo Ambrosini — opinionista di punta nella squadra di talent di Dazn — sale in cattedra e dal suo osservatorio privilegiato esprime le iniziali ... corriere.it

Ambrosini: "Il Milan può lottare fino in fondo per lo Scudetto, Modric mi ricorda Maldini. Leao? E' un punto interrogativo, deve adeguarsi" - Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan e ora opinionista per DAZN, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha parlato, tra i vari temi su cui si è soffermato, del nuovo corso targato ... calciomercato.com

#Ambrosini a @Gazzetta_it: “Füllkrug adesso non ha una condizione atletica per essere titolare, ma può essere importante in certi spezzoni di gara o, con il passare del tempo, anche dal primo minuto. Magari insieme a Leao e Pulisic in una squadra più of x.com

Ambrosini scettico sul ruolo da centravanti cucito addosso a Leao Ma l'ex centrocampista rossonero è convinto che Fullkrug possa dare molto al Milan, poiché mancava un attaccante con queste caratteristiche E Modric e Rabiot sono l'anima di questa squ - facebook.com facebook