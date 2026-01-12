Nkunku gol salva Milan da bomber Fullkrug punta che mancava | perché non provarli da titolari insieme?

Nel recente pareggio contro la Fiorentina, Fullkrug e Nkunku si sono distinti come protagonisti positivi per il Milan. Entrambi hanno dimostrato qualità che potrebbero essere sfruttate in modo più efficace, anche come titolari. Questa riflessione apre a un’analisi su come integrare al meglio queste risorse offensive, valutando le possibilità di una collaborazione più consistente in campo per rafforzare l’attacco dei rossoneri.

Milan, Fullkrug e Nkunku sono stati due protagonisti positivi del pareggio dei rossoneri contro la Fiorentina. Ecco le pagelle e l'analisi delle loro partite. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nkunku gol salva Milan da bomber. Fullkrug punta che mancava: perché non provarli da titolari insieme? Leggi anche: Ambrosini su Leao punta: “C’è qualcosa da sistemare. Fullkrug? Uno così mancava al Milan” Leggi anche: Prima pagina Tuttosport: “Nkunku gol e il Milan si rigonfia: doppietta per … Füllkrug” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Nkunku salva il Milan nel finale, pari con la Fiorentina: traversa di Brescianini in pieno recupero; Fiorentina-Milan risultato 1-1: Nkunku salva Allegri al 90' ma i rossoneri rallentano ancora; Christopher Nkunku la riprende nel recupero, il Milan evita la sconfitta: 1-1 con la Fiorentina dopo il gol di Pietro Comuzzo; Altra beffa per la Fiorentina: i toscani dominano, Nkunku salva il Milan all’ultimo respiro. Nkunku salva Milan: altra rete che può cambiare il suo destino - Entrato nel secondo tempo al posto di Pavlovic, l'attaccante francese ha salvato il Milan ed Allegri dalla ... milannews.it

Nkunku, gol scaccia mercato che salva il Milan. Fiorentina, il terzo indizio fa una prova - È con questo dilemma che probabilmente se ne andranno a letto Massimiliano Allegri e Paolo Vanoli questa. tuttomercatoweb.com

Fiorentina-Milan 1-1 pagelle: Nkunku salva Allegri al 90' dopo la grande illusione viola ma che paura - 1, i top e flop: Nkunku acciuffa in extremis il pareggio, bene Comuzzo che aveva sbloccato la gara su assist di Gudmundsson. sport.virgilio.it

#MILAN STOP Si salva con la viola Altro finale pazzo al Franchi Nkunku salva il Milan al 90’, ma nel recupero i rossoneri rischiano addirittura il ko. Pulisic spreca troppo nel primo tempo , la Fiorentina cresce nella ripresa e passa con Comuzzo . Poi il l x.com

Serie A, Nkunku salva il Milan, con la Fiorentina finisce 1-1 - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.