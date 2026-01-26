Amalfitano live al Glue di Firenze

Amalfitano torna dal vivo al Glue di Firenze per presentare il suo nuovo progetto discografico. Dopo l’uscita dell’album “Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l’amore è” lo scorso ottobre, l’artista prosegue il suo indoor tour con una data prevista per venerdì 30 gennaio in viale Manfredo Fanti 20. Un’occasione per ascoltare dal vivo le sue ultime creazioni in un contesto intimo e raccolto.

