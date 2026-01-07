Amalfitano torna dal vivo a Napoli con una data al Duel Club il 9 gennaio, proseguendo il suo tour in supporto dell’album “Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l’amore è”. Dopo la pubblicazione del nuovo progetto, l’artista offrirà un concerto in cui presenterà i brani e le atmosfere del recente lavoro discografico, in un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica italiana contemporanea.

Amalfitano, dopo aver pubblicato l’album “Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l’amore è", continua l’indoor tour del suo nuovo progetto discografico con una data a Napoli al Duel Club, venerdì 9 gennaio. L’indoor tour prosegue a Napoli, con uno spettacolo live durante il quale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

AMALFITANO – LIVE al DUEL CLUB di NAPOLI, VENERDÌ 9 GENNAIO.

