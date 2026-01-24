Pakistan tempesta invernale causa morti e feriti | Paese bloccato dalla neve

Le recenti tempeste invernali hanno colpito diverse regioni del Pakistan, tra cui Islamabad, Khyber Pakhtunkhwa e Punjab. Le intense nevicate hanno provocato problemi di viabilità, disagi e alcuni incidenti, causando anche vittime e feriti. La situazione ha portato a condizioni di blocco in molte aree, evidenziando la necessità di interventi di emergenza e di una maggiore attenzione alle condizioni meteorologiche avverse.

Il maltempo continua ad abbattersi sul Pakistan. Le tempeste invernali hanno causato disagi nelle zone di Islamabad, Khyber Pakhtunkhwa (al confine con l'Afghanistan) e Punjab. Inoltre una valanga ha ucciso nove membri di una famiglia nel nord-ovest del Paese. Situazione critica anche in Afghanistan dove la pioggia gelata e la neve hanno causato la morte di 11 persone in sei province, interrotto le strade e isolato città e villaggi.

