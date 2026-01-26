Allegri fa i conti in classifica dopo il pareggio del Milan | +1 sul Napoli e +4 sulla Roma

Al termine del pareggio tra Roma e Milan, Allegri analizza la situazione in classifica, evidenziando un vantaggio di un punto sul Napoli e di quattro sulla Roma. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso, considerando le occasioni e l’andamento del match. Ecco i principali aggiornamenti sulle posizioni delle squadre e le riflessioni dell’allenatore sui momenti chiave della sfida.

Allegri smentisce in TV la teoria sul calendario del Milan: “Ma come” e fa i conti in direttaIn diretta televisiva, l’allenatore dell’Allegri ha smentito la teoria sul calendario del Milan, rispondendo con sicurezza e precisione.

Allegri bacchetta il Milan dopo il pareggio con il Genoa: “Alla fine siamo stati anche fortunati”Dopo il pareggio casalingo contro il Genoa, l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando che la fortuna è stata dalla loro parte.

Allegri fa i conti: numeri, silenzi e una Champions che vale più di tuttoRoma-Milan è molto più di una partita di cartello: è uno snodo cruciale nella corsa Champions, raccontato da Allegri con un linguaggio crudo e realistico, fatto di numeri, proiezioni e poche illusioni ... msn.com

LA CABALA DI MAX: QUANTO MANCA ALLA CHAMPIONS Allegri ha fatto i conti e la strada per l'Europa è tracciata: Quota 74. Pragmatismo o ambizione Voi puntereste tutto sulla gestione del piazzamento o è il momento di rischiare per il primo - facebook.com facebook

#Allegri fa i conti per la Champions: una media di 1.64 punti a partita potrebbe bastare #MilanPress x.com