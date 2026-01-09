Allegri bacchetta il Milan dopo il pareggio con il Genoa | Alla fine siamo stati anche fortunati

Dopo il pareggio casalingo contro il Genoa, l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando che la fortuna è stata dalla loro parte. La partita ha evidenziato alcune criticità nel gioco rossonero, lasciando spazio a riflessioni sul percorso della squadra in questa stagione. Le parole di Allegri invitano a un’analisi più approfondita sulle difficoltà incontrate e sulle prospettive future.

Massimiliano Allegri bacchetta il Milan dopo il pareggio casalingo contro il Genoa: "Alla fine siamo stati anche fortunati".

Allegri e il retroscena dopo Riyadh: spunta il patto di Milanello e la richiesta del tecnico a Leao e compagni - Allegri, importantissimo retroscena legata al post eliminazione in Supercoppa Italiana: spunta il patto di Milanello Il secondo posto del Milan in questo inizio di 2026 non è figlio del caso, ma di un ... milannews24.com

Allegri furioso nei secondi finali di Cagliari-Milan: “Non possiamo prendere questi rischi”. Con chi ce l’ha - Milan: l'allenatore rossonero ha rimproverato Saelemaekers e Füllkrug per la gestione del pallone ... fanpage.it

Dopo aver riportato il Milan in zona scudetto, non poteva ancora essere sazio. Come confermato anche dalla società rossonera, Max Allegri sarà tedoforo per Milano-Cortina, e porterà la Fiamma Olimpica in giro per scelta del Coni. Tutto questo, ricordiamolo, - facebook.com facebook

