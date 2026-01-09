Allegri bacchetta il Milan dopo il pareggio con il Genoa | Alla fine siamo stati anche fortunati

Da fanpage.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il pareggio casalingo contro il Genoa, l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando che la fortuna è stata dalla loro parte. La partita ha evidenziato alcune criticità nel gioco rossonero, lasciando spazio a riflessioni sul percorso della squadra in questa stagione. Le parole di Allegri invitano a un’analisi più approfondita sulle difficoltà incontrate e sulle prospettive future.

Massimiliano Allegri bacchetta il Milan dopo il pareggio casalingo contro il Genoa: "Alla fine siamo stati anche fortunati". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

