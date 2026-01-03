Allegri smentisce in TV la teoria sul calendario del Milan | Ma come e fa i conti in diretta
In diretta televisiva, l’allenatore dell’Allegri ha smentito la teoria sul calendario del Milan, rispondendo con sicurezza e precisione. Durante la trasmissione, ha elencato in modo dettagliato la sequenza dei prossimi incontri, dimostrando una conoscenza approfondita della pianificazione della squadra. La sua risposta ha sorpreso l’interlocutore, confermando l’efficacia della preparazione e la chiarezza delle strategie del club.
Il tecnico menziona a memoria la sequenza dei prossimi incontri e lascia senza parole l'interlocutore. Poi la stilettata: "Quando ci dicono di giocare noi giochiamo. Inutile stare lì a fare tanti discorsi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Allegri fa i conti per vincere lo Scudetto e svela l’obiettivo del Milan: “Ci servono 40 punti”
Leggi anche: Allegri non fa drammi dopo il pari del Milan: “L’obiettivo è arrivare a maggio tre le prime quattro”
Allegri smentisce in TV la teoria sul calendario del Milan: “Ma come” e fa i conti in diretta - Il tecnico menziona a memoria la sequenza dei prossimi incontri e lascia senza parole l’interlocutore. fanpage.it
Al primo tiro in porta il #Milan sblocca la partita contro il #Verona nel recupero del primo tempo. Ovviamente con #Pulisic. #Allegri non si smentisce mai. #MilanVerona #fblifestyle - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.