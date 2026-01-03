Allegri smentisce in TV la teoria sul calendario del Milan | Ma come e fa i conti in diretta

In diretta televisiva, l’allenatore dell’Allegri ha smentito la teoria sul calendario del Milan, rispondendo con sicurezza e precisione. Durante la trasmissione, ha elencato in modo dettagliato la sequenza dei prossimi incontri, dimostrando una conoscenza approfondita della pianificazione della squadra. La sua risposta ha sorpreso l’interlocutore, confermando l’efficacia della preparazione e la chiarezza delle strategie del club.

Al primo tiro in porta il #Milan sblocca la partita contro il #Verona nel recupero del primo tempo. Ovviamente con #Pulisic. #Allegri non si smentisce mai. #MilanVerona #fblifestyle - facebook.com facebook

