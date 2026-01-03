Allegri smentisce in TV la teoria sul calendario del Milan | Ma come e fa i conti in diretta

Da fanpage.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In diretta televisiva, l’allenatore dell’Allegri ha smentito la teoria sul calendario del Milan, rispondendo con sicurezza e precisione. Durante la trasmissione, ha elencato in modo dettagliato la sequenza dei prossimi incontri, dimostrando una conoscenza approfondita della pianificazione della squadra. La sua risposta ha sorpreso l’interlocutore, confermando l’efficacia della preparazione e la chiarezza delle strategie del club.

Il tecnico menziona a memoria la sequenza dei prossimi incontri e lascia senza parole l'interlocutore. Poi la stilettata: "Quando ci dicono di giocare noi giochiamo. Inutile stare lì a fare tanti discorsi". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Allegri fa i conti per vincere lo Scudetto e svela l’obiettivo del Milan: “Ci servono 40 punti”

Leggi anche: Allegri non fa drammi dopo il pari del Milan: “L’obiettivo è arrivare a maggio tre le prime quattro”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

allegri smentisce tv teoriaAllegri smentisce in TV la teoria sul calendario del Milan: “Ma come” e fa i conti in diretta - Il tecnico menziona a memoria la sequenza dei prossimi incontri e lascia senza parole l’interlocutore. fanpage.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.