Alle elezioni in Myanmar, non è necessario attendere i risultati, poiché il quadro politico appare già definito. Il regime attuale, composto da militari, continuerà a detenere il potere, con una transizione formale verso un governo civile che non cambierà sostanzialmente la situazione politica. Questa situazione riflette la stabilità del controllo militare e la limitata possibilità di cambiamenti significativi nel breve termine.

Il 25 gennaio è finita la terza e ultima fase delle elezioni in Myanmar, il cui esito non è mai stato in discussione: vincerà a larghissima maggioranza il partito che rappresenta la giunta militare al potere dal 2021, il Partito dell’Unione, della Solidarietà e dello Sviluppo (USDP). Le elezioni sono state organizzate proprio dalla giunta militare, per dare una legittimazione formale al controllo che già esercita sul paese. Il regime resterà lo stesso, trasformando almeno formalmente la sua leadership da militare a civile. Domenica si è votato in un quinto del paese, comprese le città di Yangon e Mandalay, e nei precedenti due turni (il 28 dicembre e l’11 gennaio) si era votato in altre province controllate dal regime. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Alle elezioni in Myanmar non serve aspettare i risultati

