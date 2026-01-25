Pechino e i generali conducono il Myanmar alle elezioni controllate

Il Myanmar si prepara a svolgere elezioni sotto il controllo della giunta militare, un processo che ha suscitato critiche da parte di osservatori internazionali e delle Nazioni Unite. La comunità internazionale mette in dubbio la legittimità di queste consultazioni, ritenute condotte sotto stretta sorveglianza militare. Questa situazione riflette le tensioni politiche e la difficile transizione democratica nel paese.

Il Myanmar si avvia a consolidare il dominio della giunta militare attraverso un processo elettorale che osservatori internazionali e Nazioni Unite descrivono come privo di legittimità. Le elezioni, articolate in tre fasi e giunte alla tornata finale di voto, rappresentano per il regime un tentativo di conferire una parvenza di credibilità civile a un potere conquistato con il colpo di Stato del 2021, che rovesciò il governo democraticamente eletto di Aung San Suu Kyi. Il voto si svolge in un contesto definito dall’Onu come caratterizzato da “paura, violenza e repressione di massa”. I principali leader dell’opposizione sono in carcere, i partiti pro-democrazia sono stati sciolti e una nuova legge sulla “protezione elettorale” viene utilizzata per arrestare chi contesta il processo. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Pechino e i generali conducono il Myanmar alle elezioni (controllate) Myanmar, elezioni sotto il controllo dei militari: il leader della giunta alle urneLe elezioni in Myanmar si svolgono sotto il controllo dei militari, che ne hanno assicurato il svolgimento in un contesto di tensione politica. Il voto truccato dei generali al tempo della guerra civile in MyanmarDurante il periodo delle elezioni in Myanmar, il voto dei generali ha sollevato dubbi sulla sua trasparenza. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Il 2026 nello spazio: l’anno delle prove generali; L’arsenale di Teheran: missili e difese aeree con l’aiuto di Cina e Russi; Borsa: Shanghai apre a -0,15%, Shenzhen a -0,30%; Bambini in viaggio, The Human Safety Net scopre il tuo potenziale. Cina-Giappone, nuove tensioni: Pechino stringe sull’exportDa martedì 6 gennaio partono le limitazioni all’export verso il Giappone: Pechino punisce la premier Takaichi per aver difeso Taiwan La Cina ha imposto martedì 6 gennaio controlli sulle esportazioni ... milanofinanza.it La visita del primo ministro canadese Mark Carney a Pechino e il riavvicinamento commerciale tra i due Paesi innescano una nuova tensione con Washington - facebook.com facebook

