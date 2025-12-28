Myanmar elezioni sotto il controllo dei militari | il leader della giunta alle urne

Le elezioni in Myanmar si svolgono sotto il controllo dei militari, che ne hanno assicurato il svolgimento in un contesto di tensione politica. Secondo le Nazioni Unite e altri Paesi, il processo viene considerato un mezzo dei militari per consolidare la propria influenza e legittimare il loro ruolo di governo. La situazione rimane complessa e monitorata a livello internazionale, con attenzione alle implicazioni per la stabilità del paese.

Secondo le Nazioni Unite e diversi Paesi, il processo viene percepito come uno strumento dei militari per legittimare il loro potere. Le votazioni, che si svolgeranno in più fasi e zona per zona a causa di motivi di sicurezza, termineranno il 25 gennaio: tutti i partiti democratici sono stati sciolti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

