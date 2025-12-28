Myanmar elezioni sotto il controllo dei militari | il leader della giunta alle urne

Le elezioni in Myanmar si svolgono sotto il controllo dei militari, che ne hanno assicurato il svolgimento in un contesto di tensione politica. Secondo le Nazioni Unite e altri Paesi, il processo viene considerato un mezzo dei militari per consolidare la propria influenza e legittimare il loro ruolo di governo. La situazione rimane complessa e monitorata a livello internazionale, con attenzione alle implicazioni per la stabilità del paese.

Secondo le Nazioni Unite e diversi Paesi, il processo viene percepito come uno strumento dei militari per legittimare il loro potere. Le votazioni, che si svolgeranno in più fasi e zona per zona a causa di motivi di sicurezza, termineranno il 25 gennaio: tutti i partiti democratici sono stati sciolti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Myanmar, elezioni sotto il controllo dei militari: il leader della giunta alle urne Leggi anche: Myanmar, popolazione alle urne per le prime elezioni dalla presa del potere dei militari: le lunghe file ai seggi Leggi anche: Myanmar: Avanzate e raid, il piano della giunta militare in vista delle elezioni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Elezioni in Myanmar, ecco cosa può succedere nel Paese governato da una giunta militare; Myanmar (Birmania) al voto sotto le armi: l’urna che divide il Paese; Aperte le urne per le elezioni in Myanmar, vota il capo della giunta militare; Myanmar, aperte le urne per le elezioni: ha votato anche il capo della giunta militare. Myanmar, aperte le urne per le elezioni: ha votato anche il capo della giunta militare - Leggi su Sky TG24 l'articolo Myanmar, aperte le urne per le elezioni: ha votato anche il capo della giunta militare ... tg24.sky.it

Myanmar, urne aperte per le elezioni "farsa" a cinque anni dal colpo di stato: vota anche il capo della giunta militare - Aperte le urne per le elezioni organizzate dalla giunta militare in Myanmar. affaritaliani.it

Le prime elezioni in Myanmar dopo il colpo di stato sono tutt’altro che democratiche - Si vota solo nelle aree controllate dalla giunta militare e solo per i partiti approvati dalla giunta militare ... ilpost.it

Le prime elezioni in Myanmar dopo il colpo di stato sono tutt’altro che democratiche x.com

Il Sole 24 ORE. . La notizia: https://www.ilsole24ore.com/art/myanmar-urne-aperte-le-elezioni-farsa-vota-anche-capo-giunta-militare-AIowkpbrefresh_ce - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.