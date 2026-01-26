All’asilo nido i bambini si scambiano batteri e il microbioma cambia è una cosa buona

Durante gli anni all’asilo nido, i bambini vengono a contatto con diversi microbi, influenzando positivamente il loro microbioma. Questo scambio naturale favorisce lo sviluppo di un sistema immunitario più forte e resiliente. I primi anni in comunità infantili sono quindi fondamentali non solo per imparare a socializzare, ma anche per contribuire alla crescita sana del loro organismo, in modo naturale e equilibrato.

I primi anni di vita in una comunità infantile non servono solo a imparare a giocare o a socializzare. Secondo una ricerca d'eccellenza dell' Università di Trento, pubblicata sulla rivista Nature, l'asilo nido agisce come un vero e proprio "laboratorio biologico" che modella il microbioma intestinale dei più piccoli. Per la prima volta, gli scienziati hanno mappato come i batteri "buoni" saltino da un bambino all'altro, creando una rete invisibile che rafforza la loro salute. Fino ad oggi si pensava che l'impronta batterica di un neonato dipendesse quasi esclusivamente dalla madre o dai parenti stretti.

