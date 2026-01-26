Allarme cinghiali nei boschi arrivano le gabbie | Attenzione cattura in corso

L’aumento della presenza dei cinghiali nei boschi italiani ha reso necessaria l’installazione di gabbie per il loro controllo. Attualmente in corso le operazioni di cattura, un intervento importante per gestire questa diffusione e ridurre i rischi per l’ambiente e le attività umane. La situazione richiede attenzione e monitoraggio costante da parte delle autorità competenti.

L’iniziativa della Regione Umbria nel territorio comunale di Narni contro la sempre crescente presenza di ungulati e per contenere le conseguenze dovute ai danni all’agricoltura e alla peste suina africana La presenza dei cinghiali su gran parte del territorio nazionale è diventata un fenomeno piuttosto allarmante. Per parlare di ciò che riguarda Narni va detto che nei circa 200 chilometri quadrati di superficie territoriale, è difficile trovare delle aree dove quotidianamente questi animali non si facciano vedere. La presenza degli ungulati in alcune zone del territorio narnese desta grande preoccupazione e in alcuni casi costringe i cittadini a vivere con continua apprensione, soprattutto nelle ore notturne.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Cinghiali a Brunate, la protesta per togliere le gabbie-trappola: “Scelta pericolosa per le persone”A Brunate si intensifica la protesta contro le gabbie-trappola per i cinghiali, installate vicino a zone abitate e frequentate.

Carabinieri nei boschi comaschi della droga: arrivano anche le pattuglie a cavalloLe forze dell’ordine intensificano i controlli nelle aree boschive della provincia di Como, affinché contrastare lo spaccio di droga.

Penisola, allarme cinghiali: distrutte le coltivazioni, paura nei borghi collinariI borghi collinari di Massa Lubrense, tra Torca e il villaggio di Pontone a Sant’Agata sui Due Golfi, stanno vivendo giorni di forte apprensione per la presenza sempre più frequente di cinghiali che ... ilmattino.it

Allarme peste suina in Valle. Coldiretti e Andreuccetti sollecitano misure urgentiNei giorni scorsi anche in Media Valle sono stati segnalati casi di peste suina nei cinghiali. Sono 88 i casi di cinghiali contagiati: 84 nella provincia di Massa Carrara e 4 a Lucca. Mentre sono 43 i ... lanazione.it

