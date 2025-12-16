Cinghiali a Brunate la protesta per togliere le gabbie-trappola | Scelta pericolosa per le persone

A Brunate si intensifica la protesta contro le gabbie-trappola per i cinghiali, installate vicino a zone abitate e frequentate. La presenza delle trappole solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle persone e sull’impatto ambientale, alimentando un crescente malcontento tra residenti e visitatori. La questione divide opinioni tra chi chiede soluzioni più sicure e chi difende le misure di controllo della fauna selvatica.

Cresce la tensione a Brunate per la presenza delle gabbie di cattura dei cinghiali installate in prossimità di abitazioni, sentieri e aree frequentate. In queste ore Europa Verde ha inviato una richiesta formale alla provincia di Como e a Regione Lombardia per il ritiro immediato delle strutture. Quicomo.it Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cinghiali a Brunate, la protesta per togliere le gabbie-trappola: “Scelta pericolosa per le persone” - Europa Verde chiede il ritiro immediato delle gabbie installate a Brunate e un’ordinanza urgente del sindaco per tutelare sicurezza e salute dei cittadini e degli altri animali ... quicomo.it

Premesso che questa NON è la soluzione al tema del “sovrappopolamento” dei cinghiali – fenomeno creato dall’uomo tramite l’immissione di specie non autoctone a uso e consumo della caccia – è doveroso porsi almeno una domanda fondamentale. Un - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.