Alla scoperta dei sotterranei della Ricci Oddi un viaggio nel tempo con Valeria Poli

Il 31 gennaio alle 15:30, Valeria Poli guiderà una visita ai sotterranei della Galleria Ricci Oddi, riaperti dopo oltre dieci anni. Un’occasione per esplorare gli spazi storici dell’edificio e scoprire aspetti meno conosciuti della sua architettura. L’evento offre un percorso nel tempo, consentendo ai partecipanti di apprezzare un patrimonio culturale inedito e di approfondire la storia di questo importante luogo d’arte.

Sabato 31 gennaio alle ore 15,30 una visita guidata agli ambienti sotterranei della Galleria Ricci Oddi, che tornano nuovamente accessibili dopo oltre un decennio. Coinvolgendo i partecipanti in un viaggio a ritroso nel tempo, la professoressa Valeria Poli condurrà alla scoperta delle antiche tracce del complesso monastico di San Siro, sulla cui area è stata edificata la Galleria. Sarà così possibile ricostruire il rapporto tra le preesistenze e le nuove fabbriche novecentesche edificate su progetto dell'architetto Giulio Ulisse Arata. Alla direttrice Lucia Pini sarà inoltre affidata la breve illustrazione delle sculture allestite lungo l’itinerario.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Ettore Tito (Castellamare di Stabia 1859, Venezia 1941) "Dopo la pioggia" (1905) olio su tela tela, cm. 70 x 84 Galleria d'Arte Moderna "Ricci Oddi" - Piacenza - facebook.com facebook