La fortuna della pittura di storia immagini e racconti dell’Ottocento alla Ricci Oddi
Il quarto appuntamento del percorso dedicato all’Arte dell’Ottocento, condotto dalla direttrice Lucia Pini, si terrà giovedì 22 gennaio alle ore 17,30. L’incontro intitolato
Giunge al quarto appuntamento il percorso dedicato all'Arte dell'Ottocento condotto dalla direttrice Lucia Pini: giovedì 22 gennaio alle ore 17,30 sarà la volta di un incontro intitolato "La fortuna della pittura di storia".Spaziando da Francesco Hayez a Domenico Morelli, sarà l'occasione per.
